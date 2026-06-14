◇MLB ドジャース7-1ホワイトソックス（日本時間14日、レート・フィールド）ドジャースの山本由伸投手が9回途中1安打1失点のピッチングで今季7勝目。9回ノーヒットノーラン目前でホームランを浴び、「野球は難しいな」と振り返りました。山本投手は、最速98.3マイル＝約158.1キロのストレートやスプリット、カーブ、カットボールなどを駆使して、ホワイトソックス打線を圧倒。一人の走者も出さずに快投をみせます。8回は2アウトか