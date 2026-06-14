愛媛FCは14日、FW西条将太が契約満了で退団すると発表した。同選手は桃山学院高から韓国の漢陽大に進学。仁川ユナイテッドに入団し、今年4月に愛媛に加入していた。わずか2か月での退団となったが、「愛媛FCで学んだことを活かしてこれから頑張りたいと思います」とコメントしている。