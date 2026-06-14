開催：2026.6.14 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 1 - 6 [カブス] MLBの試合が14日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとカブスが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はトレバー・マクドナルド、対するカブスの先発投手はベン・ブラウンで試合は開始した。 1回表、1番 ピート・クローアームストロング 初球を打って左中間へのランニングホームランでカブス得点