【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月13日に開催された、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）授賞式にて、全78部門の最優秀作品/アーティストが発表となった。 ■各部門最優秀作品/アーティスト ◎主要6部門 最優秀楽曲賞 怪獣 ／ サカナクション 最優秀アーティスト賞 Mrs. GREEN APPLE 最優秀ニュー・アーティスト賞 HANA 最優秀アルバム賞 Prema