FIFAワールドカップ2026に臨んでいるサッカー日本代表のMF/FW堂安律選手が現地13日、翌14日のオランダ戦へ向け意気込みました。いよいよ迎えるグループステージ初戦。堂安選手は「わくわくと少しの緊張と、いろんな感情がミックスしている状況。言葉にするのは難しいですけど、非常に生き生きとした楽しみな気分です」と現在の心境を語ります。FIFAランキング8位の強豪・オランダとの一戦のポイントを問われると、「気持ちだと思い