◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週（6月10日〜14日)前日13日の中国戦を3-1で勝利した日本は14日、スロベニア戦を前に選手の入れ替えを発表しました。日本は11日に登録されていた西本圭吾選手をリザーブ選手とし、代わって12日のポーランド戦に出場した大塚達宣選手を出場選手に登録。大塚選手は世界ランク1位だったポーランド戦で15得点をあげています。なお、出場選手から外れた選手であっても、再び登録さ