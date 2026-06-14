「日本ハム−中日」（１４日、エスコンフィールド）日本ハム・古林睿煬投手が先発。四回途中５失点でＫＯされた。１点リードの二回に田中の２点適時打、岡林の適時打で３失点。１点を返された直後の四回は岡林、鵜飼の適時打で２点を追加された。チームは９連勝中と絶好調。今季２度目の先発チャンスが巡ってきたが、結果は残せなかった。