ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」が１４日に放送され、明石家さんま、マツコ・デラックスが出演した。この日のテーマは「ぽっちゃりタレントの高齢化」。タレント・内山信二は番組でのダイエット企画は危険だと話した。内山は「必ず数年に１度はダイエットブームってくるんですよ。その中でやっぱり、ぽっちゃりタレントって起用されやすいんですね。特に女性って起用されやすいんですよ。ただ、これ、やっぱり、みんな頑張っ