千葉県警捜査１課は１４日、さいたま市浦和区大原、タレントで会社役員ボビー・オロゴン（本名・近田ボビー）容疑者（６０）を不同意性交容疑で逮捕した。発表によると、ボビー容疑者は４月２１日午後４〜６時頃、千葉県内の民家で成人女性に性的暴行を加えた疑い。調べに対し、「事実は全く違います」と否認している。同課によると、女性とは知人関係で、これまでに２人の間でのトラブルの相談はなかったという。海外から羽