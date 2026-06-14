元TOKIOの松岡昌宏（49）が14日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身にとっての癒やしのスポットの共通点を明かす場面があった。リスナーから「癒しのシティスポットありますか？」という質問が寄せられた松岡は「僕はやっぱり川沿いですね。井上陽水さんじゃないけど、やっぱりリバーサイドですよ」と告白した。「それこそ、桜の時期。秋。ツツジの奇麗な時期。夏。冷えた缶ビール1本持って行っ