タレントのボビー・オロゴン容疑者が知人女性に性的暴行を加えたとして逮捕タレントのボビー・オロゴン容疑者が、今年4月、千葉県内の住宅で知人の女性に性的暴行を加えたとして、千葉県警に逮捕されました。取り調べに対し、「事実は全く違います」と容疑を否認しています。【写真を見る】タレントのボビー・オロゴン容疑者（60）千葉県内住宅で女性に性的暴行を加えた疑いで逮捕取り調べに対し「事実は全く違います」と容疑を