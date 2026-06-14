爆笑問題太田光（61）が14日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）にMCとして生出演。76歳で亡くなったガッツ石松さんの決め言葉に関するエピソードを語った。番組では過去にガッツさんが「サンジャポジャーナリスト」として活躍したVTRを流した。コメントを求められた太田は「ガッツさんと具志堅さん、輪島さんもそうだけど…絡むと、そんなに狙ってないんですよ。でね、具志堅さんはいくんですよ、笑いをとりにね。