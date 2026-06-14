女優の山口智子が、１３日深夜放送の「人生最高レストラン」（ＴＢＳ系）に出演。夫で俳優の唐沢寿明との夫婦生活を明かした。山口と唐沢は「（生活で）全てが真逆」なのだそう。「窓を開けても、彼が起きてきくると『アレルギー物質入ってくんじゃん』って言って、シャっと閉める」といい、「暮らしの中でたいして合ってない」と笑いながら話した。旅行でも「いろんなところに行ってきたけど、結局彼は部屋から一歩も出ない