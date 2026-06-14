絶対王者への第一歩を踏み出した。カーリングの日本選手権最終日（１４日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）、男子決勝はＳＣ軽井沢クラブがロコ・ソラーレに６―５で勝利。２年連続１２度目の優勝を果たしたが、見据えるは悲願の五輪だ。２月のミラノ・コルティナ五輪は世界最終予選で敗れ、大舞台に立つことができなかった。２０３０年フランス・アルプス五輪に向けてリスタートを切るも、今大会は２次リーグでまさかの３連敗。そ