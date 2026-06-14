サッカー北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップが開幕し、日本代表は14日（日本時間15日）に米テキサス州ダラスでオランダと1次リーグ初戦を迎える。対戦19時間前、オランダ代表の公式Xが投稿した“恐怖映像”に日本のファンが驚いている。オランダ代表の公式Xが日本時間の14日午前10時過ぎに「FIFAワールドカップよ、これの準備は出来てるかい？」と題して投稿したのは、オレンジ色の波が右に左に動く動画だ。