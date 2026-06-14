ケツメイシの全国アリーナツアー＜ケツメイシ 25th Anniversary TOUR ケツメンCAMP 2026＞から、6月13日、14日に開催される横浜アリーナ公演の模様がフジテレビTWO ドラマ・アニメで独占放送されることが決定した。初回放送は8月22日(土)20時〜22時予定。ライブパフォーマンスも評価が高く、これまでにアリーナツアーを含む12回の全国ツアーを開催しているケツメイシ。ライブでは笑いと涙、興奮と感動が一度に味わえるステージで多