阪神１１Ｒ・宝塚記念・Ｇ１・馬トク激走馬＝レガレイラここでＧ１・４勝目を狙うスワーヴリチャード産駒。２４年有馬記念を制し、昨年の有馬記念（４着）以来の一戦になる。その前走は道中ほぼ最後方から、直線で馬群をさばいて伸びた。もたれたことと、進路を締められたことで内への切り返しを余儀なくされ、スムーズさを欠いたが、ゴール前の脚勢は、勝ったミュージアムマイルと互角だった。ホープフルステークスを除く全