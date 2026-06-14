サッカーW杯開幕日の6月11日、フジテレビがゴールデンタイムで『この世界は1ダフル FIFAワールドカップ直前スペシャル』を放送。この番組に疑問が投げ掛けられている。【写真】“女子アナ王国”崩壊！ 退社の連鎖が止まらないフジテレビ局内で囁かれる「女子アナ不要論」「番組の中盤、W杯出場寸前で逃した『ドーハの悲劇』から前回のカタールW杯までを振り返るVTRが流されました。その途中、日本が初めてW杯出場を決めた1997年1