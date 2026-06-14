RB大宮の宮沢悠生監督「自分に何万票も入れてくださる方々に選んでもらった大会」JリーグのオールスターDAZNカップが6月13日、MUFGスタジアム（国立競技場）で行われた。今シーズンのRB大宮アルディージャを指揮した宮沢悠生監督も、J2・J3 EAST-Bのコーチとして出場。ファン投票で選出されながら、5月31日に解任となってしまったが辞退せず。「出てよかったです」と笑顔を見せた。「本当にシンプルで、やっぱりファン・サポータ