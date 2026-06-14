「七月大歌舞伎」（7月2日初日、東京・歌舞伎座）で松本幸四郎（53）が出演する「時今也桔梗旗揚」の武智光秀役の特別ビジュアルがこのほど解禁された。同演目の光秀役に初役で挑む幸四郎。曾祖父で初代中村吉右衛門さんが当り役とし、祖父の初代松本白鸚さん、父松本白鸚、叔父の2代目中村吉右衛門さんが演じてきたゆかりの役だ。特別ビジュアルは、通称「馬盥（ばだらい）の光秀」と呼ばれる名場面で、衣装は叔父吉右衛門さんが