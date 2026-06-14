モデルでタレントの森泉（43）が11日、自身のインスタグラムを更新。新たに仲間入りしたという大きな植物を公開し「素敵なお庭」「南国？」などの反響が寄せられている。【写真】「あー凄い景色」森泉が新たに仲間入りした“巨大植物”森は「仲間入り」とつづり、しゃがみ込んだ自身の背丈よりも大きく葉を広げる観葉植物「ロストラータ」との2ショットを披露。さらに、長女が両手を広げて紹介するようなポージングをとった写