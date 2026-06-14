◇プロ野球 セ･パ交流戦 ソフトバンク-ヤクルト(14日、みずほPayPayドーム)交流戦首位のソフトバンクは、交流戦最終戦を3点ビハインドで前半5回まで終えています。先発・アルメンタ投手が2回、満塁から松下歩叶選手のタイムリーでヤクルトに2点先制を許す展開。5回には3番手・上茶谷大河投手がサンタナ選手からライトへの12号ソロを浴び、リードを3点に広げられました。一方の打線はヤクルト先発・奥川恭伸投手の前に5回まで8三振