爆笑問題太田光（61）が14日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）にMCとして生出演。86歳で死去した女優中村玉緒さんについて語った。番組では、明石家さんまが13日、メインパーソナリティーを務めるMBSラジオ「MBSヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演し、玉緒さんを偲んで約20分トークしたことに触れた。この話を受けて太田は「昨日僕もこのラジオを聞いていたんですけれども、さんまさんが言っていて印象に