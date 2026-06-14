ケツメイシのメジャーデビュー25周年記念のアリーナツアー「ケツメン CAMP 2026」横浜公演の模様が、8月22日にフジテレビTWOにて独占放送されることが14日、明らかになった。現在全国13都市を回る全国ツアーを開催中で、6月13日と14日に横浜アリーナで開催する公演の模様を放送する。また、9月と10月には過去のライブの中から、16年に日産スタジアムで開催した15周年ライブや、24年の全国ツアーなど4作品を放送する企画も発表した