フルアムが、レアル・マドリードの監督を退任したアルバロ・アルベロア氏の招へいに近づいているようだ。13日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。フルアムでは2021年7月からマルコ・シウバ監督が率いていたが、契約満了に伴い、今シーズン限りで退任し、新しくベンフィカの指揮官に就任することが決定。後任の行方には注目が集まっているなか、アルベロア氏が最有力候補となっているようだ。報道によると、交渉は継続中