男性がヘルメットを被っていたかどうかは、わかっていません。 きょう午前、山形県天童市でトライクが転倒する事故があり、運転していたとみられる男性が意識不明の状態で病院に搬送されています。詳しい容体はわかっていません。 警察によりますと、きょう午前11時すぎ、天童市高擶を通る主要地方道・天童寒河江線でトライク（大型の3輪バイク）が転倒する事故が起きました。 この事故で、トライクを運転していたとみられる男