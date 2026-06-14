「オリックス−阪神」（１４日、京セラドーム大阪）阪神がこの試合２個目の死球を足掛かりに先制した。三回１死、先頭の高寺がオリックス・九里から右膝付近に死球を受けた。初回に森下も死球を受けたこともあって、球場は騒然。九里は帽子を取って高寺に歩み寄り謝罪した。続く中野がヒットエンドランのかたちで、大きく空いた三遊間を破って１死一、二塁。森下は一塁への内野安打でつないで１死満塁。ここで佐藤輝が左翼