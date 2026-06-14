お笑い芸人永野（51）が13日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。指原莉乃（33）がプロデュースする=LOVE（イコールラブ）に謝りたいことを語った。永野は指原に「イコラブのみんなに謝っといてほしいのが、今みたいな“再評価”前だったので、すごい真っすぐあいさつしてるのに、“どうせ”って顔でいました。イコラブに対して」と語った。指原は「何も。まだまだイコラブも出たてだったんで」と謙遜し