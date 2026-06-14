秋田県立大は、秋田県藤里町のブドウ園に人工知能（ＡＩ）を搭載したカメラを設置してクマを監視する実証実験を始めた。ＡＩによってカメラがとらえた物体をクマと認知し、関係者や住民にスマートフォンなどのアプリで即時通知する。人目が行き届かない山間部や夜間のクマ対策として期待が寄せられている。（夏目拓真）実験を行っているのは、地域のデジタル化を研究している県立大情報工学科の森田純恵教授。２０２５年から別