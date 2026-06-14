お笑いコンビ、ますだおかだの岡田圭右（57）が、14日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。肺炎のため都内病院で76歳で亡くなった元ボクシング世界王者のタレント、ガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんを追悼した。何度も仕事をともにしたという岡田は、地方の動物園でのロケを振り返った。うさぎなど小動物がいる「ふれあい広場」でエサをあげていると、「かわいいな」と見守る横で“ポリポリ”という