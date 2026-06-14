「オリックス−阪神」（１４日、京セラドーム大阪）阪神の佐藤輝明内野手の“打球”が審判に当たるアクシデントがあった。三回１死満塁。佐藤輝がファウルにした打球がワンバウンドして、振り抜いたバットに再び当たって、土山球審の頭に直撃。佐藤輝とオリックスの捕手・若月が心配し、オリックスのトレーナーが駆けつけた。土山審判員が頭を抑えて球場が騒然。ヒヤリとする場面だったが、ヘルメットをかぶっており事なきを