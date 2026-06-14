米歌手アリアナ・グランデ（32）が、トランプ米政権による移民取り締まりを宣伝するTikTok動画に自身の楽曲「Bye（バイ）」が無断使用されたとして、「この野蛮で非人道的、凶悪な行為に私の楽曲を絶対に使わないでください。ICE（米移民税関執行局）なんてクソくらえ」と抗議した。問題となった動画は、ICE職員が複数の移民に手錠をかけて拘束する様子を撮影したもので、「バイバイ。トランプ大統領は史上もっとも安全な国境を実