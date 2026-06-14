毎月7000円ほど支払っているスマホ代が、格安SIMへ乗り換えるだけで2000円程度になると聞くと、「そんなに安くて本当に大丈夫なの？」と不安になる人もいるでしょう。 実際、格安SIMを利用することで通信費を大幅に節約できるケースは珍しくありません。しかし、安さだけを見て契約すると、「思ったより通信速度が遅かった」「困ったときに相談先が少なかった」と後悔する可能性もあります。 本記事では、格安