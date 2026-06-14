妻の妊娠が分かり、体調や安全を考えて海外旅行を取りやめたいと考えるのは自然なことです。一方で、航空券とホテル代で20万円を支払っている場合、「どこまで返金されるのか」は大きな問題です。 妊娠を理由にキャンセルする場合でも、必ず全額返金されるとは限りません。航空券やホテルの予約条件、旅行会社の規約、海外旅行保険の内容によって結果は変わります。 返金されるかどうかは予約時のキャンセル条件で