東京都足立区では、全区民を対象に1人あたり1万円を給付する「あだち食料品等物価高支援給付金」を実施しています。注目したいのは、銀行口座を使わずに、近所のセブン銀行ATMで現金をすぐに受け取れる点です。 本記事では、実際に申請した会社員Aさんの体験を交えながら、給付金の概要と、還付金詐欺と見分けるためのポイントを解説します。 あだち食料品等物価高支援給付金とは 足立区は、令和8年1月1日時点で