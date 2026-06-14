ジメジメとした梅雨の季節がやってきました。気温はそれほど高くなくても、湿度が高いと不快に感じるため、エアコンを活用するご家庭も多いのではないでしょうか。そのとき、リモコンの「冷房」と「除湿」のどちらのボタンを押すべきか、迷った経験はありませんか。 実は、エアコンの「除湿」には機能によって種類があり、電気代にも大きな差があります。 使い方や設定を間違えると、1日8時間の使用で1ヶ月あたり150