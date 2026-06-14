「パートで稼ぐ金額をどこまで増やすべきか」と悩んでいる家庭は多いのではないでしょうか。103万円から178万円まで非課税枠が引き上げられたことで「もっと働いてもいいのでは」と思う一方、社会保険料の負担が増えるなら本当に得なのか、判断できずにいる人も多いかもしれません。 結論からいえば、目先の手取りは一時的に減ったとしても、将来の年金受給額まで含めて計算すると、社会保険料を払ってでも年収200万