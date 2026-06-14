◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１４日・京セラドーム大阪）阪神・佐藤輝明内野手が、先制の左犠飛を放った。「打ったのはフォーク。繋いでくれたチャンスだったので仕事ができて良かったです。また追加点を取れるように頑張ります」０―０の３回１死満塁。フルカウントから九里の高めに浮いた変化球を振り抜き、飛距離は十分だった。リーグ断トツ４５打点目。しかし、続く大山が右飛に倒れて１点どま