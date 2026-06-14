◆ファーム・リーグ巨人―ハヤテ（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の宮原駿介投手がハヤテ戦で２番手で登板。１回０封とした。０―０の４回から２番手でマウンドへ。まずはこの回の先頭・平尾を変化球で空振り三振。３番・仲村を見逃し三振。最後は４番・塩崎を空振り三振と圧巻の投球で３者凡退とした。宮原は５月５日に今季１軍初昇格。１３日の広島戦（福井）では１／３回を投げ、坂本の逆転サヨナラ３ラン