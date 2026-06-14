◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１４日・ベルーナドーム）「２番・中堅」で先発出場している巨人の松本剛外野手が第２打席に２試合連続ヒットとなる左前打を放った。０ー０の４回無死で、２球目の高め１２５キロスライダーをはじき返した。初回無死一塁では遊ゴロ併殺に倒れたものの、この時点で交流戦は出場１７試合で５０打数１８安打で打率３割６分まで上昇させた。試合前時点で交流戦打率は３割６分５厘