ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の中島颯太が１４日、都内で２ｎｄ写真集「ＴＨＥＳＥＬＦ」刊行記念イベントを開催した。日本時間１５日早朝に行われるサッカーＷ杯日本―オランダ戦について語った。学生時代、サッカーに打ち込んできた中島は、Ｗ杯が開幕され興味津々。「本当に（試合を）見てます。今日の朝も見てました」と目を輝かせた。オランダ戦は、先輩であるＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ・中務裕太の