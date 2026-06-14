５人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の「ひよりん」こと吉川ひよりの同グループメンバーとのプライベートショットに、ファンが歓喜している。吉川は「＃静岡＃紫陽花」とハッシュタグをつけ、１４日までに自身のＳＮＳを更新。同じく「とき宣」メンバー・菅田愛貴と静岡県に旅行する様子を公開した。色とりどりの花に囲まれた空間に、白でまとめたガーリーなコーデが映えるショットのほか、菅田との自撮りツ