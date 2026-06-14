◆「第６３回ハワイ州アマゴルフ選手権」３日目（現地時間１２日、米ハワイ州・パールａｔカラウアオＣＣ、男子オープンの２７人参加、６８７３ヤード、女子オープンの１５人参加、６１９３ヤード、いずれもパー７２）報知アマ、シニアアマ、女子アマゴルフ選手権と姉妹提携をしている「ハワイ州アマゴルフ選手権」の決勝ラウンド初日が行われた。この日は厳しいコースセッティングと風の影響もあり、アンダーパーが一人も出ず、