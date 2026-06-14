元TOKIOの松岡昌宏（49）が14日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。子供の頃欠かさず見ていた番組を明かした。子供の頃、好きなテレビがナイター中継で潰れしまうのが嫌だったというリスナーからのメッセージに松岡は「わかるわ〜！すげーわかる」と共感。そのうえで「子供の頃欠かさず見ていたテレビ番組は何ですか？」という質問に、松岡は「まずやっぱ『元テレ』はもう絶対ですよ」と日本テレビ