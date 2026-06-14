お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコが11日に自身のアメブロを更新。3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLEが主催するイベントを鑑賞したことを報告した。【映像】激変した姿が話題・ミセス 大森元貴、最新ショットに驚きの声この日、川村は「ミセスさん主催のセレモニー観に行かせていただきました」と報告し「すっごく感動しました」とコメント。「心が浄化されたり、熱くなったり、楽しくなったり、震えたり、忙しかったです！