俳優の渡辺謙が、13日夜にNHK総合テレビで生放送された国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）グランドセレモニーにプレゼンターとして登場した。【写真】『MAJ2026』NHK ONE見逃し配信の「詳細タイテ」『MAJ』では、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに