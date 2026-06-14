13日から14日にかけて、世界三大レースに数えられるル・マン24時間レースが行われているが、レース冒頭、キャデラックのマシンが叩き出した圧巻の速度表示がファンを騒然とさせる一幕があった。【実際の映像】350km/h超！驚異の最高速、圧巻の光景レースはスタートから1時間ほど経ち、まだ耐久レースでは様子見のチームが多いなか、この状況でのトップスピードが表示されると、キャデラックの38号車が351.84km/hを記録している