◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハムー中日(14日、エスコンフィールドHOKKAIDO)中日・岡林勇希選手が4回の第3打席まで、全打席でヒットを記録。2打点をあげるなどチームの得点に貢献しています。この日の先発マウンドにあがった中日・涌井秀章投手は、初回に野村佑希選手のタイムリーを浴び失点。しかし2回には、すぐさま中日打線が反撃を見せ、2アウト2、3塁の好機から、田中幹也選手と岡林勇希選手の連続タイムリーで2点リードとし