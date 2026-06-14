「また遺棄。枕カバー？みたいな布の上にカリカリ。カップに幼猫用ミルク。捨てられるまで親猫の母乳を飲んでたであろうこの子たちを捨てた人はどんな気持ちで置いていったのだろう...」【写真】まだ食べられないのに…カリカリ、幼猫用ミルクが置いてあったそんな投稿がXで注目を集めています。投稿したのは、千葉県内でTNR（捕獲・不妊去勢手術・元の場所へ戻す）活動や保護猫活動に取り組む保護猫ボランティア「れんげ」さん（@