北米導入から何年遅れで登場する？2026年4月12日、日産は長期ビジョンの発表とともに新型「エクストレイル／ローグ e-POWER」を世界初公開しました。気になる国内導入はいつになるのでしょうか。エクストレイルは2000年に初代が登場したミドルクラスSUVです。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが「エルグラ」顔の新型「エクストレイル」です！ 画像で見る（30枚以上）2007年に2代目、2013年に3代目、そして2022年に現行